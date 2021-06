Twee maanden in plaats van drie dagen wachten op paspoort, en de échte piek komt mogelijk nog

Het maken van een afspraak voor een nieuw legitimatiebewijs zou normaal een kwestie van enkele dagen moeten zijn. Maar de wachttijden zijn inmiddels torenhoog opgelopen.



Deze week was er nog een storing in het online systeem, maar wie vorige week via de website van de gemeente een afspraak wilde maken, moest ver bladeren in de agenda. De eerste mogelijkheid om een paspoort aan te vragen was op 9 juli in het stadsdeelkantoor Escamp. Voor een afspraak op het stadhuis was nog meer geduld nodig: daar kon pas op 19 juli geboekt worden.