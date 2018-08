Twee man vast voor wraakplannen na dood Azad Sahin (17) in Haagse shishalounge

De Haagse Azad werd op zaterdagavond 7 april in shishalounge VLVT aan de Laan van Meerdervoort na een korte ruzie neergeschoten. Een filmpje daarvan circuleert op internet. Hij overleed de maandag daarop in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Al snel na de dood van Sahin zei op straat een kennis, leeftijdgenoot van Sahin, dat 'het beter was als de politie de schutter vond', omdat de familie ook op zoek was en dat hij dan veel slechter af zou zijn. Sporen zouden naar Rotterdam wijzen. Ook bij de politie was het signaal binnengekomen, en wel zo serieus dat er een onderzoek werd gestart. Familieleden zouden met wapens op zoek zijn en mogelijk zouden ze anderen opdracht geven hem iets aan te doen. In telefoongesprekken werd volgens het OM in versluierde taal gesproken over wapens.

Voorverkenning

De 17-jarige jongen zou een voorverkenning hebben uitgevoerd in de straat waar de dader woont, in Rotterdam. Hij werd daarbij, stelt het Openbaar Ministerie, telefonisch aangestuurd door de 31-jarige medeverdachte. Bij hem thuis werd een gaspistool en munitie gevonden. Beide mannen zitten nog vast. De rechtbank verlengde vandaag hun voorarrest met negentig dagen.



Het Openbaar Ministerie maakte vandaag de arrestatie bekend. Het duo werd echter al in april opgepakt. Het OM zegt dat ze de aanhouding stilhield omdat het onderzoek in volle gang was en er meer verdachten in beeld waren. Ze moet nog beslissen of deze mensen ook vervolgd zullen worden.



De vermoedelijke schutter zit overigens al sinds 16 april in voorarrest. Hij liep bij een verkeerscontrole tegen de lamp. Het gaat om de 19-jarige Rotterdammer Mustaf S. Hij zwijgt over de schietpartij. Zijn ouders vertelden eerder dat ze geen grip meer hadden op hun zoon. De rechtszaak tegen hem gaat op 12 oktober verder.



