Twee mannen aangehouden na mishandeling Hagenaar (52)

Begrafenis­on­der­ne­mer verdacht van mysterieu­ze heroïne­smok­kel

16:07 Justitie ziet de Schiedamse begrafenisondernemer Marvin S. (34) en zijn medeverdachte Jan K. (57) als hoofdverdachten van de smokkel van 398 kilo Pakistaanse heroïne, augustus vorig jaar. De partij harddrugs zat verstopt in een partij kleding die als eindbestemming de loods van de begrafenisondernemer had in Rotterdam-Hoogvliet.