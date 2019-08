Twee mannen aangehouden na mogelijke schietpartij Schalk Burgerstraat

Den Haag West heeft weer stroom: 13.000 huishou­dens kampten met storing

31 juli In Den Haag West (onder meer Segbroek en het Valkenboskwartier) zaten vanavond 13.281 huishoudens zonder stroom. Dat meldt netbeheerder Stedin. Inmiddels is de storing, die veroorzaakt werd door een technisch probleem in het transformatorstation aan de Cartesiusstraat, weer verholpen.