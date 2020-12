Twee mannen aangehouden voor brandstichting tijdens rellen in de Schilderswijk deze zomer

Haagse moskeeën overwegen terugkeer gele hesjes na rellen in de Schilders­wijk

27 augustus De Federatie Islamitische Organisaties wil met haar achterban plannen ontwikkelen om nieuwe rellen in de Schilderswijk te voorkomen. ,,De mensen die in de bij ons aangesloten moskeeën komen, zoals jeugdwerkers, kennen de buurt en de bewoners zo goed, dat we veel sneller signalen kunnen oppikken dan de gemeente nu doet”, zegt bestuurslid Nazir Mohamed van de koepel van Haagse moskeeën.