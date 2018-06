Twee mannen gewond na vechtpartij Rijswijkseweg

'Spreekuur­rech­ter moet kleine conflicten oplossen'

16:04 Den Haag moet een proef beginnen met een spreekuurrechter. Deze vorm van rechtspraak is laagdrempelig en ideaal voor kleinere conflicten, meent D66. ,,De rechtsgang is vaak een lang en moeilijk proces'', zegt fractieleider Hanneke van der Werf. ,,Veel inwoners vinden de weg niet in dat doolhof. De spreekuurrechter is toegankelijker, sneller en goedkoper.''