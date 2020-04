Twee mannen op heterdaad betrapt tijdens inbraak in kelderbox Leidschendam

Festival­sei­zoen ligt aan diggelen: dan maar troost zoeken in de tuin

13:23 Ze hadden de bui al zien hangen, de organisatoren van Schollenpop in Scheveningen en de feestweek in De Lier, maar na de nieuwe besluiten van het kabinet weten ze het zeker: tot 1 september valt in evenementenland niets te beleven. ,,Ik ga het festivalseizoen enorm missen.’’