Twee mannen opgepakt in vermissingszaak Amelia (14)

Het 14-jarige meisje, dat in een gesloten inrichting in Harreveld verbleef, was sinds 26 augustus spoorloos. Gisteren werd ze door de politie gevonden in de buurt van een woning in Den Haag. Bij haar waren twee mannen. Die werden direct aangehouden en meegebracht naar het politiebureau voor verhoor.



Het tweetal wordt verdacht van het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag. De recherche doet onderzoek naar hun betrokkenheid bij de vermissing.



Ze zitten in beperkingen, wat betekent dat zij alleen met hun advocaat contact mogen hebben.



