Twee mannen opgepakt na dreigen met vuurwapen bij ruzie op A4

Dat laat de politie vandaag weten. Bij een verkeersruzie op de snelweg werd een bestuurder van een personenauto bedreigd met een vuurwapen door twee mannen in een andere auto. Na de ruzie bleef de bedreigde bestuurder achter de verdachten aanrijden. Zo kon hij de politie precies op de hoogte houden van waar het voertuig reed.



Op de Zoetermeerse Rijweg kwamen agenten de auto tegen en gaven een stopteken. Op de Emmy Belinfantedreef in Den Haag werden de twee inzittenden aangehouden. In de auto werd een startpistool gevonden.



De twee verdachten, een 25-jarige man uit Zoetermeer en een 29-jarige man uit Leiden, werden naar het politiebureau overgebracht. De Leidenaar verklaarde daar dat het pistool van hem was. Hij zit nog vast. De Zoetermeerder is heengezonden.



