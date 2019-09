Twee mannen proberen 12.000 euro van creditcard 68-jarige vrouw te halen

Twee mannen hebben geprobeerd om ruim 12.000 euro op te nemen van een creditcard die na een inbraak uit de woning van een 68-jarige vrouw was verdwenen. Omdat het daglimiet van de kaart 2000 euro was, lukte het de mannen niet om zoveel geld te bemachtigen.

De politie is op zoek naar de twee verdachten en laat in Opsporingsprogramma TV-West vanavond de twee mannen duidelijk in beeld komen.

In de nacht van 8 op 9 mei slopen inbrekers de woning van de vrouw binnen aan de Breitnerlaan in Den Haag. De 68-jarige bewoonster was om 23.00 uur naar bed gegaan en schrok zich een hoedje toen ze om 4.00 uur zag dat de keukendeur was opengebroken. Het was al snel duidelijk dat de inbrekers meerdere kamers hadden doorzocht. Na controle bleek niet alleen de creditcard van de dame gestolen, ook ontbraken er sieraden, geld en bankpassen.

Dezelfde nacht hebben twee mannen geprobeerd om 12.000 euro van de rekening te halen. Niet wetende dat zij werden gefilmd en duidelijk in beeld kwamen bij hun poging. Eén van de verdachten ging langs de pinautomaat aan de Statenlaan in Den Haag, vervolgens naar de Stokdijkkade en de Herenstraat in Naaldwijk. In totaal nam hij 2000 euro op. De andere verdachte werd bij twee tankstations in Den Haag gefilmd. Hij probeerde sigaretten te kopen, maar omdat het daglimiet van de kaart was gebruikt lukte het niet. Of de verdachten ook degenen zijn die hebben ingebroken in de woning, kan de politie nog niet bevestigen.