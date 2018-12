De inbraak gebeurde op zondag 21 oktober en vandaag werden er in opsporingsprogramma Team West haarscherpe beelden van de inbrekers getoond.



De bewoners waren op vakantie terwijl hun huis werd leeggeroofd. Hun 20-jarige dochter had die nacht ergens anders geslapen en kwam in de loop van de dag thuis. Ze zag direct dat er wat mis was, want de garage was leeg. ,,De auto van mijn vader was weg. Op dat moment wist niet ik niet meer wat ik moest doen”, vertelt ze geanonimiseerd in het opsporingsprogramma.



Haar gevoel van veiligheid is na de inbraak volledig weg. Na de inbraak kan ze nog slecht slapen. ,,Ik vind het eng dat er iemand in mijn kamer heeft gestaan. Als ik ga slapen zie ik steeds een man staan. Het is heel erg angstaanjagend.”