Twee mannen verdacht van misbruik verstandelijk beperkte op partyboot

Volgens de advocaat van de Hagenaar is er geen bewijs tegen zijn cliënt. ,,De vrouw heeft een verklaring afgelegd die in strijd is met de waarheid”, zei hij vandaag bij de rechtbank. Hij meent dat het OM de zaak had moeten seponeren. Zijn cliënt werd snel na zijn aanhouding alweer vrijgelaten. Dat zegt volgens de advocaat genoeg.



Ook de tweede verdachte, de man uit Zoetermeer, ontkent het misbruik. De zaak wordt pas op 4 december inhoudelijk behandeld. Beide verdachten moeten dan ook voorkomen voor de mishandeling van een schildpad.



Het slachtoffer van het misbruik zou ook nog door een derde verdachte zijn gechanteerd met een seksueel getint filmpje. Deze Hagenaar (21) moet ook op 4 december voor de rechter verschijnen.



