Twee mannen verdacht van ronselen 15-jarig meisje voor prostitutie

Liefdesma­ke­laar Manon koppelt mensen aan huizen en aan elkaar: ‘Gewoon weer lekker offline daten’

18:03 Als je een huis aan nieuwe eigenaren kan koppelen, kan je ook liefdespartners bij elkaar brengen. Dat denkt althans de Haagse Manon Balkenende (27) van Daten doe je zo. De vrouw die in het dagelijks leven makelaar is, hoopt een ware cupido te worden. ,,Het idee is dat mensen van het online daten afgaan en dat iedereen elkaar weer ‘offline’ gaat ontmoeten.” Om dit te realiseren organiseert Manon verschillende evenementen voor verschillende leeftijdscategorieën. Inschrijven kan via: Datendoejezo.nl