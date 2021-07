Twee medewerkers Parnassia ernstig gewond na aanval, dader (67) pleegt zelfmoord: ‘Ik heb me verstopt’

Hun belager is volgens de politie een 67-jarige man uit Rijswijk, die na de geweldsuitbarsting in de ggz-instelling naar de Haveltestraat liep en in een auto zelfmoord pleegde met een vuurwapen. Zijn motief is nog een raadsel. Het is nog niet bekend geworden of de man onaangekondigd bij de instelling naar binnen liep of een afspraak had bij een psycholoog of psychiater.