Twee medewerkers van Islamitische Basisschool Yunus Emre in Den Haag besmet met coronavirus

UPDATETwee medewerkers van de Islamitische Basisschool (IBS) Yunus Emre, locatie Berensteinlaan in Den Haag zijn besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit een brief die naar de ouders en leerlingen van de school is gestuurd. De school blijft echter gewoon open.

De ouders en leerlingen zijn er via een brief van op de hoogte gesteld dat twee medewerkers van de school besmet zijn met het coronavirus. ‘Uit het contactonderzoek blijkt dat één van deze collega’s gedurende de besmettelijke periode les heeft gegeven’, staat in de brief van de school aan de ouders. ‘De andere collega is niet op school geweest. Uit het advies van de GGD vloeit voort dat er tot op heden geen aanwijzingen zijn dat onze leerlingen door deze situatie mogelijk besmet zijn geraakt. Er is momenteel dus vooralsnog geen reden tot zorg.’

Cansen Candas, zegt namens Yunus Emre: ,,We zien vooralsnog geen reden om de school te sluiten. We leven in een tijd van pandemie en het was van te voren duidelijk dat er her en der besmettingen zouden komen. De situatie op school is onder controle. De kinderen lopen geen gevaar.”

Nur Icar, fractievertegenwoordiger Islam Democraten, vindt de situatie wel zorgelijk en is druk bezig raadvragen te formuleren. ,,Ik pleit ervoor om stadsbreed terug te keren naar onderwijs op afstand. Het gaat om kinderlevens, daar moet je geen enkel risico mee lopen.”

Milde klachten

Het is de tweede keer in twee dagen dat op een basisschool in Den Haag het coronavirus is vastgesteld. Gisteren gingen twee locaties van basisschool De Springbok in Transvaal dicht, omdat er twee docenten besmet zijn met het virus. De leerlingen van deze docenten zijn inmiddels getest. Morgen verwacht de GGD de uitslagen.