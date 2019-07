Twee meisjes slachtoffer van groepsaanranding op Parkpop, twee verdachten aangehouden

Video Politie­hond Bumper, en nog 49 andere herdershon­den, zijn speciale gasten bij première hondenfilm

15:26 Politiehond Bumper was gisteren de speciale gast op de première van Superpower Dogs in Omniversum. Zo'n tweehonderd mensen en dertig herdershonden slaken op het plein bij het Haagse Omniversum kreten van opwinding als de beroemde politiehond Bumper een nepboef in de kraag vat. Of beter: stevig in zijn beschermde arm bijt.