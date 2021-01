Twee mensen afgevoerd naar ziekenhuis na brand in snackbar Jasmijnstraat

video Tientallen bikkels gaan toch de ijskoude zee in: ‘En kijk, de kater is weg’

1 januari De traditionele nieuwjaarsduik op het Scheveningse strand werd van tevoren van alle kanten afgeraden. Toch doken vele tientallen bikkels vandaag rond twaalven het ijskoude zeewater in. Coronaproof, in de meeste gevallen: oftewel voldoende uit elkaar en ruim verspreid over het middaguur’.