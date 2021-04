Twee mensen naar ziekenhuis na ovenbrand in woning Trekstraat

Crowdfunding 30 jaar oude reddings­boot van surfdrama is toe aan vervanging: ‘Te kwetsbaar in zware branding’

7 april De Beluga, de boot waarmee Scheveningse redders van de KNRM tijdens het surfdrama op 11 mei de woeste zee trotseerden, is toe aan vervanging. ,,De boot is inmiddels 30 jaar oud en het surfdrama heeft aangetoond dat een kleine, eenmotorige reddingboot eigenlijk te kwetsbaar is voor het werken in een zware branding, dichtbij het havenhoofd.”