Twee minderjarigen aangehouden na spoor van vernieling in Steenvoorde-Noord

Den Haag wacht financiële ellende, tekorten kunnen oplopen tot meer dan 18 miljoen

22:01 Den Haag dreigt financieel in zwaar weer te komen. Het stadsbestuur houdt rekening met tekorten die oplopen van ruim 6 miljoen euro in 2019 tot meer dan 18 miljoen euro in 2021, zo staat in de Voorjaarsnota.