Twee nieuwe sterfgevallen: Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

Dagelijks praten we u bij over de huidige stand van zaken in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven op straat er uit? Dit is de update van donderdag 21 mei.

♦ Het aantal coronapatiënten dat in Den Haag in het ziekenhuis opgenomen is (geweest), is gestegen naar 306. Dat zijn er vier meer dan gisteren blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM. In de omliggende gemeenten bleef het aantal ziekenhuisopnames gelijk.

In totaal zijn er nu in Den Haag en omstreken 548 coronapatiënten die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn.

Ziekenhuisopnames t/m 20 mei Den Haag 306

Rijswijk 33

Wassenaar 8

Voorschoten 9

Leidschendam-Voorburg 20

Delft 38

Pijnacker-Nootdorp 23

Zoetermeer 49

Westland 58

Midden-Delfland 4

♦ Aantal overleden coronapatiënten

In Den Haag zijn er in de afgelopen 24 uur twee overleden coronapatiënten gemeld. In totaal zijn er zijn nu 210 Hagenaars overleden sinds de crisis. In Rijswijk en Westland stierf één inwoner aan de gevolgen van het virus. In de omliggende gemeenten blijft het aantal overledenen gelijk. In Delft zijn er nu in totaal 12 mensen overleden, hetzelfde geldt voor Zoetermeer.

Overleden patiënten t/m 20 mei Den Haag 210

Rijswijk 22

Wassenaar 12

Voorschoten 10

Leidschendam-Voorburg 14

Delft 12

Pijnacker-Nootdorp 15

Zoetermeer 12

Westland 29

Midden-Delfland 0 De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

♦ Het is te druk op de Westlandse stranden tijdens Hemelvaartsdag. De gemeente roept daarom mensen op niet meer te komen en heeft verkeersregelaars ingezet om auto’s met strandgangers weer naar huis te sturen.

♦ Rijksambtenaren blijven in elk geval nog tot 1 september zoveel mogelijk thuiswerken. Het openbaar vervoer moet zoveel mogelijk beschikbaar zijn voor mensen met vitale beroepen. Daardoor blijven tienduizenden ambtenaren nog maanden weg uit Den Haag.