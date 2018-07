Twee nieuwe verdachten aangehouden voor drugshandel met 500 kilo coke

De politie heeft twee extra verdachten aangehouden in de zaak rond de 500 kilo cocaïne die in mei van dit jaar bij Agro Merchants in ’s-Gravenzande werd gevonden. Dat bleek vandaag tijdens een eerste zitting waar de vijf eerder aangehouden verdachten allen bij aanwezig waren.

Het vijftal, uit Bergen op Zoom en Spijkenisse, wordt ervan verdacht ruim 500 kilo cocaïne te hebben ingevoerd. De straatwaarde: een slordige 20 miljoen euro. Doordat telefoongesprekken op 7 en 8 mei werden getapt, kon de politie de voorbereidingen van de mannen volgen. Op 9 mei werden Jeroen G., Wassim A., Faiz T., Mohamed B., en Petrus H. aangehouden.

Ze wilden op dat moment de drugs met een gehuurde vrachtwagen bij het ’s-Gravenzandse bedrijf weghalen, waarbij geweld niet geschuwd zou worden. Ze waren volgens de officier van justitie van plan om de vrachtwagenchauffeur die de lading ananassen uit Costa Rica bij Agro Merchants af zou leveren tegen te houden en hem te dwingen de cocaïne af te staan. Uiteindelijk ging dat niet door en moest overgeschakeld worden op plan B, waarbij een van de verdachten zich in een koelcel liet insluiten. Om de drugs weg te halen zou mogelijk een medewerker van het bedrijf met geweld gedwongen worden mee te werken. Toen besloot de politie direct in te grijpen.

Naaldwijk

Vier verdachten werden door de politie in Naaldwijk aangehouden. De vijfde, T., werd in de koelcel van Agro Merchants gevonden. Zijn advocaat zei vanochtend dat zijn cliënt de medeverdachten niet kent, dat de afgeluisterde telefoon die in de koelcel werd gevonden niet van hem is en dat ook de stem die te horen is op de tapgesprekken niet de zijne is. De raadsman wil daarom dat een deskundige op het gebied van stemherkenning hier verder naar kijkt.

De rechtbank besluit over enkele maanden over dat verzoek. Wel werd de officier van justitie gevraagd om het importproces en de betrokkenheid van de verdachten hierbij verder uit te diepen. ,,Het dossier vinden we op dat punt nog wat mager.”

Quote Mijn cliënt wordt door het OM gezien als aansturend Ilyas Azarkan

Ilyas Azarkan, de advocaat van Mohamed B., denkt dat er niet meer bewijs te vinden is dat zijn cliënt meer kennis had van de invoer en de oorsprong van de cocaïne. ,,Mijn cliënt wordt door het OM gezien als aansturend, of leidinggevend. De verdachten worden beschouwd als een verlengstuk voor de invoer. Dat blijkt niet uit het dossier en ik denk ook niet dat dit bewezen kan worden.”

Daarnaast is de dreiging van geweld volgens Azarkan schromelijk overdreven. Volgens hem is die suggestie gewekt toen gesproken werd over het aan de kant dwingen van een vrachtwagen. ,,Dat is helemaal niet gebeurd en het OM is er toch mee aan de haal gegaan. Geweld is juist vermeden. Eén iemand is naar binnen gegaan, zonder tiewraps en duct tape. De anderen zijn weggereden.”

Vrij

Het verzoek van de advocaten om hun cliënten vrij te laten in afwachting van hun rechtszaak, onder meer vanwege gezinssituatie, gezondheidsproblemen, of een eigen bedrijf dat in zwaar weer raakt, was aan de officier van justitie niet besteed. ,,Het is wat mij betreft niet uit te leggen dat verdachten die van zulke ernstige feiten worden verdacht nu al op vrije voeten zouden komen.”