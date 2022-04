Twee nieuwe verkenners gaan in Den Haag aan de slag: Annelien Bredenoord en Joost Sneller (D66)

Al wekenlang hamert D66 op snelheid in het formatieproces. De partij liet er dan ook geen gras over groeien toen bekend werd dat het niet gelukt was een meerderheid met Hart voor Den Haag te vinden en presenteerde vandaag de nieuwe verkenners. Annelien Bredenoord (42) is fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer en rector magnificus van de Erasmus Universiteit. Joost Sneller (39) is Tweede Kamerlid van de partij en was tussen 2010 en 2014 gemeenteraadslid in Den Haag.