Twee OV-bussen van MAN vatten vlam

Eerder vandaag was er ook brand in een streekbus van Connexxion op de A4 ter hoogte van Rijswijk. Ook daar lijkt de schade mee te vallen. Opvallend is dat het in beide gevallen gaat om bussen van het merk MAN, beide bussen rijden op aardgas en beide bussen hebben aan de achterkant vlam gevat. Of er een connectie is tussen de branden of dat het gewoon toeval is, is nog niet duidelijk. ,,In mijn drie jaar bij HTM heb ik dit niet eerder meegemaakt”, zegt de woordvoerder van HTM.