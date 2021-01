Twee personen aangehouden in Rijswijk na vondst van gevaarlijke stoffen in geparkeerde auto

video | update Dodelijk slachtof­fer in woning Roggeveen­straat is volgens omwonenden een vrouw

23 januari Een persoon is vanochtend overleden door steekwonden in een woning aan de Roggeveenstraat in het Haagse Zeeheldenkwartier. Dat meldt de politie. Volgens omwonenden is het dodelijk slachtoffer een vrouw die regelmatig bij de bewoner van het pand logeerde. De achtergrond van de steekpartij is verder nog niet bekend.