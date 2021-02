Twee personen aangehouden na vermoedelijke steekpartij in Nieuw Waldeck, op straat ligt veel bloed

Omstanders zeggen dat het incident plaatsvond op straat. Wat er precies aan de hand is en of er daadwerkelijk gestoken werd, is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat twee personen zijn aangehouden die beiden gewond zijn geraakt. Eén van hen is door de politie overgebracht naar de spoedeisende hulp. De ander is na controle door ambulancepersoneel meegenomen naar het politiebureau.



De politiehelikopter vloog enige tijd boven de wijk Nieuw Waldeck. De omgeving werd door de politie afgezet en bij een woning werd een ‘plaats delict’ gemaakt. Op straat ligt een grote plas bloed.