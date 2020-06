Twee personen gewond bij ongeluk A4 ter hoogte van Rijswijk, weg is weer open

IJscoman Moes ziet handel in demonstra­tie

19:18 Of het nu van zijn Turkse voorouders komt, die allemaal handelaars zijn, of dat ijscoman Moes snel de zogenoemde Nederlandse koopmansgeest aanleerde toen hij op zijn dertiende in Den Haag kwam wonen, is niet meer te zeggen. Duidelijk is wel: als op het Malieveld een demonstratie aan de gang is, dan denkt de Haagse ondernemer: handel. Zijn vaste stek op het Binnenhof verruilt hij dan met liefde voor een plekje bij het demonstratieveld.