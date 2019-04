Twee personen gewond bij steekpartij in Rijswijk, verdachte slaat op de vlucht

Het traumateam is uitgerukt naar de locatie in het Kruisvaarderspark. De politie meldt dat er twee personen gewond zijn geraakt. Een van de slachtoffers is zwaargewond, onder motorbegeleiding, naar het ziekenhuis gebracht. De ander kon zelfstandig naar de ambulance lopen.



Omstanders zeggen dat het om scholieren van het Rijswijks Lyceum lijkt te gaan. Volgens de politie is de verdachte een jongen tussen de 14 en 18 jaar oud. De politie is nog naar hem op zoek.



Twee ambulances en meerdere politiewagens zijn naar de plek van de steekpartij gereden om de slachtoffers te ondersteunen. Ook de traumahelikopter is uitgerukt. De arts van het traumateam is meegereden in de ambulance met het zwaargewonde slachtoffer.



Over de toedracht van de steekpartij kan de politie nog niets zeggen.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!