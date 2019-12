Twee personen gewond naar ziekenhuis door brand in woning in Bezuidenhout

Biblio­theek aan het Spui moet ook debatcen­trum worden, stad trekt 2 miljoen euro uit voor facelift

9:14 Het stadsbestuur trekt de komende twee jaar 2 miljoen euro uit voor de verbouwing van de Centrale Bibliotheek aan het Spui. En dat werd volgens de bieb hoog tijd, want sinds de opening in 1995 is er amper iets veranderd aan de inrichting van het gebouw.