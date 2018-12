Twee personen naar ziekenhuis na brand Koningin Emmakade

Ambulancepersoneel ontfermde zich ter plekke over een derde bewoner. Vermoedelijk is de brand ontstaan in een router in de kelder, meldt een woordvoerder. Brandweerlieden onderzoeken de brand echter nog.



De brandweer schaalde de situatie op naar middelbrand omdat de rook zich had verspreid naar de andere panden, maar had de brand al snel onder controle. Brandweerlieden ventileerden de woning en de omliggende panden voordat ze werden vrijgegeven.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!