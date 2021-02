Twee personen overleden en 163 nieuwe besmettingen: Lees hier het laatste coronanieuws

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van woensdag 17 februari.

In Den Haag en omstreken zijn er de afgelopen 24 uur 163 nieuwe besmettingen geregistreerd.



In Den Haag kwamen er 97 positieve testen bij, in Delft 10 en in Zoetermeer 10. In Westland werden er 16 nieuwe besmettingen gemeld.



Een Hagenaar en iemand uit Pijnacker-Nootdorp zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 97

Rijswijk + 2

Wassenaar + 0

Voorschoten + 3

Leidschendam-Voorburg + 18

Delft + 10

Pijnacker-Nootdorp + 7

Zoetermeer + 10

Westland + 16

Midden-Delfland + 0

Landelijk

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt in heel Nederland 3416 nieuwe coronabesmettingen over de afgelopen 24 uur. Dat is onder het gemiddelde, want in de afgelopen week kwamen er gemiddeld 3628 positieve tests per etmaal binnen. De afgelopen dagen registreerde het RIVM ongeveer 2800 positieve tests per dag. Op woensdagen zijn er over het algemeen meer positieve tests dan op maandagen en dinsdagen.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met 89, wat niet wil zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sinds het begin van de uitbraak zijn zeker 15.020 Nederlanders aan de gevolgen van een besmetting overleden, maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Iets meer dan een miljoen mensen zijn positief getest, maar ook hier ligt het werkelijke aantal zeker hoger.

Verder in het coronanieuws

‘Minstens één keer per week’

Na elf maanden thuiszitten is voor studenten de maat nu echt vol. Elk met hun eigen hartenkreet in de lucht gestoken voerden er tientallen vanmorgen op het Plein actie voor fysieke lessen. ,,Ik ontmoet haast geen nieuwe, jonge mensen.”

Paul van Vliet Academie dreigt kopje onder te gaan

De Paul van Vliet Academie verkeert in financiële problemen. De particuliere opleiding voor cabaret, kleinkunst en entertainment ligt al een jaar stil en heeft daardoor geen inkomsten. Ook valt de school buiten financiële steunmaatregelen van de rijksoverheid.

