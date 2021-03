Twee personen overleden en 232 besmettingen: Lees hier het laatste coronanieuws

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van donderdag 4 maart.

In Den Haag en omstreken zijn er de afgelopen 24 uur 232 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 255.



In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 119 besmette personen bij. In Delft waren dat er 20, in Westland 27, en in Zoetermeer 22.



Twee mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.



Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 119

Rijswijk + 19

Wassenaar + 0

Voorschoten + 0

Leidschendam-Voorburg + 9

Delft + 20

Pijnacker-Nootdorp + 13

Zoetermeer + 22

Westland + 27

Midden-Delfland + 3

Landelijk

Het afgelopen etmaal zijn er 4161 nieuwe besmettingen geregistreerd, meldt het RIVM. Dat zijn er minder dan het weekgemiddelde, dat op 4532 positieve tests per dag staat.

Het RIVM registreerde 33 aan Covid-19 gerelateerde sterfgevallen. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want sterfgevallen worden soms pas een tijd later doorgeven.

Verder in het coronanieuws

Aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven

Den Haag blijft, ondanks de internationale coronacrisis, aantrekkelijk als vestigingsstad voor buitenlandse bedrijven en instellingen. De stad wist vorig jaar 23 internationale ondernemingen en NGO’s naar de stad te lokken. Bijna een op de vijf komt uit Groot-Brittannië. Het aantal buitenlandse investeerders is wel gehalveerd ten opzichte van 2019.

IN BEELD

Vaarwel coronakapsels, Den Haag loopt er weer goed gekapt bij. Onder meer in de Weimarstraat zijn de scharen uit het vet gehaald. Lange slierten veranderen in een strakke bob, de baard is bijgepunt. Wij gingen langs bij een paar blije kappers die gisteren weer aan het werk mochten.

Inzamelen voor voedselbank

Vanaf aankomend weekend gaat de Nicolaasparochie voedsel inzamelen in de Nicolaaskerk in de Dorpsstraat. Het voedsel is bestemd voor de voedselbank. ,,We zijn blij met het initiatief”, vertelt Ronald Spaan van de Voedselbank Zoetermeer. ,,Zeker in deze coronatijd kunnen we alle hulp gebruiken.”

