Twee personen overleden en 255 besmettingen: Lees hier het laatste coronanieuws

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van woensdag 3 maart.

In Den Haag en omstreken zijn er de afgelopen 24 uur 255 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 165.



In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 119 besmette personen bij. In Delft waren dat er 20, in Westland 35, en in Zoetermeer 29.



Twee Hagenaars zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 119

Rijswijk + 11

Wassenaar + 4

Voorschoten + 6

Leidschendam-Voorburg + 11

Delft + 20

Pijnacker-Nootdorp + 14

Zoetermeer + 29

Westland + 35

Midden-Delfland + 6

Landelijk

Het aantal coronagevallen in heel Nederland is afgelopen etmaal met 5090 gestegen. Voor de derde keer in een week tijd zijn er meer dan 5000 positieve tests in een etmaal geregistreerd bij het RIVM. Daarvoor was dat meer dan een maand lang niet gebeurd. In de afgelopen week kwamen er gemiddeld 4658 positieve tests per dag bij.

Verder in het coronanieuws

Kapsters zijn blijer dan blij

Kapsters Linda van Halderen en Patricia van Kuyeren wisten als eerste dat zij weer aan de slag mochten, maar hardop juichen deden zij niet. Dat vonden de twee niet eerlijk tegenover de masseuse en schoonheidsspecialiste met wie zij een pand aan de Keenenburgweg in Schipluiden delen. Nu gebleken is dat ook zij vanaf vandaag hun vak weer mogen uitoefenen, is de blijdschap compleet.

Gloednieuwe kapsalon Haarvisie in Wateringen mag eindelijk open

Jamal Saoed heeft drie keer 1500 afspraken moeten verzetten en is daarom dolblij dat hij vandaag eindelijk klanten mag gaan knippen in zijn gloednieuwe vestiging van kapsalon Haarvisie in de Herenstraat in Wateringen.

Ze zijn er klaar voor in de Zoetermeerse ‘kappersstraat’

In de Zoetermeerse straat met de meeste kappers, de Dorpsstraat, maken de salons zich op voor een stormloop. Ze willen maar wat graag korte metten maken met die coronacoupes.

