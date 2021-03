Twee personen overleden en 300 besmettingen: Lees hier het laatste coronanieuws

oproep Last van ‘coronarage’ en zin om schaamte­loos dingen kapot te slaan? Dan zoeken wij jou!

12 maart In tijden van de coronacrisis is het niet zo gek dat je het soms helemaal zat bent en puur uit woede je vastgelopen laptop tijdens een thuiswerksessie uit het raam wil smijten. Voor al deze gefrustreerde momenten - die zich het afgelopen jaar al flink hebben op kunnen bouwen - komt een perfecte uitlaatklep in de vorm van een Rageroom. Wij zijn op zoek naar een Hagenaar die het het meest verdient om zich als eerste helemaal uit te leven in de nieuwe sloopkamer.