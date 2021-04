Twee personen overleden en 576 nieuwe besmettingen: Lees hier het laatste coronanieuws

Laaggelet­ter­den scannen coronapos­ters voordat wij ze zien: ‘Saturatie? Daar maak je toch zuurstof van!’

7:02 Een HAP? Saturatie? Iemand een idee waar het hier over gaat? De ‘taalambassadeurs’ in deze regio, zelf laaggeletterd, in elk geval niet. Ze lezen alle coronacommunicatie van de gemeente en vissen moeilijke woorden er genadeloos uit. Zodat wij snappen waar het over gaat. Vandaag krijgen ze er de Direct Duidelijk-trofee voor.