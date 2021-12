Twee personen overleden en 701 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zondag 26 december.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 701 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 842. Daarnaast zijn er in de afgelopen 24 uur twee overlijdens geregistreerd die verband houden met het coronavirus.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 323 besmette personen bij. In Delft kwamen er 86 besmettingen bij, in Zoetermeer 68 en in Westland 52.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 323

Rijswijk + 23

Wassenaar + 15

Voorschoten + 18

Leidschendam-Voorburg + 55

Delft + 86

Pijnacker-Nootdorp + 40

Zoetermeer + 68

Westland + 52

Midden-Delfland + 21

Landelijk

Het gemiddelde aantal nieuwe coronagevallen per dag is opnieuw afgenomen. Afgelopen zeven dagen maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) melding van gemiddeld 12.195 nieuwe positieve testuitslagen per dag.

Dat is een daling ten opzichte van het weekgemiddelde van zaterdag (12.382 gevallen). Precies een week geleden, op zondag, stond het gemiddelde nog op 14.253 positieve testuitslagen per dag.

Afgelopen etmaal werden er 11.962 nieuwe coronabesmettingen bij het RIVM bevestigd. Ook dat dagcijfer is lager dan van afgelopen dagen. Zo kwamen er zaterdag nog 12.601 nieuwe gevallen bij en precies een week geleden steeg het aantal mensen met een coronabesmetting volgens het RIVM binnen één etmaal nog met 13.265.

Het instituut meldt zondag 11 nieuwe sterfgevallen. Dat betekent niet dat al deze mensen daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt soms even voor een overlijden door Covid-19 aan het RIVM is doorgegeven.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is tussen eerste en tweede kerstdag nagenoeg gelijk gebleven, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op tweede kerstdag worden hier 1983 mensen met corona behandeld. Op eerste kerstdag waren dat er vijf minder en lagen er 1978 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen.

Tussen vrijdag en zaterdag daalde het aantal nog flink, met 148. Dat was de vijfde dag achtereen dat het totale aantal ziekenhuispatiënten met corona daalde. Die trend stopt met deze kleine stijging. Op de intensive cares worden 541 personen behandeld, dat zijn er 7 meer dan zaterdag. Er kwamen 23 nieuwe ic-opnames bij.

Op de verpleegafdelingen liggen in totaal 1442 coronapatiënten. Dat zijn er 2 minder dan op eerste kerstdag. De afdelingen namen 121 nieuwe mensen op. Doordat mensen de afdeling mochten verlaten of overleden, daalde de totale bezetting wel iets.

Verder in het coronanieuws

Naasten van zorgpersoneel maken diepe buiging, nu het land dit niet meer doet

Joey Visser (30) ziet zijn vrouw, die als verpleegkundige op de Covid-afdeling werkt, sinds de pandemie minder vaak. Figuurlijk daarentegen ziet hij haar meer staan dan ooit. In de kerstfilm ‘Ik zie jou’, gemaakt door het Reinier de Graaf ziekenhuis, maakt hij samen met andere naasten van zorgpersoneel een diepe buiging.

Besmeurde babypoppen in lijkkisten in de Hofvijver gedumpt, vier verdachten aangehouden

In de Hofvijver in de binnenstad van Den Haag zijn vannacht meerdere babypoppen gedumpt, die besmeurd waren met allerlei teksten als ‘big pharma scam’, ‘genocide’ en ‘pedo’. In sommige hoofden zat een injectiespuit. Er zijn vier verdachten aangehouden.

Burgemeester Van Zanen blikt terug op zwaar jaar: ‘Vol ongeduld en heftige meningen’

Een jaar vol ongeduld en heftige meningen, maar ook een jaar van verbinding. Burgemeester Jan van Zanen blikt terug op een bewogen jaar en kijkt uit naar 2022.

