Twee personen overleden en 801 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van maandag 27 december.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 801 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 701. Daarnaast zijn er in de afgelopen 24 uur twee overlijdens geregistreerd die verband houden met het coronavirus.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 365 besmette personen bij. In Delft kwamen er 83 besmettingen bij, in Zoetermeer 102 en in Westland 78.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 365

Rijswijk + 41

Wassenaar + 16

Voorschoten + 11

Leidschendam-Voorburg + 51

Delft + 83

Pijnacker-Nootdorp + 36

Zoetermeer + 102

Westland + 78

Midden-Delfland + 18

Landelijk

Het aantal coronabesmettingen is afgelopen etmaal verder afgenomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen zondagochtend en maandagochtend 11.495 meldingen van positieve tests. Zondag waren dit er nog 11.939 en zaterdag 12.601.

Daarmee is het gemiddelde aantal nieuwe coronagevallen per dag verder afgenomen. Afgelopen zeven dagen maakte het RIVM melding van gemiddeld 12.096 nieuwe positieve testuitslagen per dag. Dit gemiddelde daalt al weken. Precies een week geleden, op maandag, stond het gemiddelde nog op 14.018 positieve testuitslagen per dag.

Verreweg de meeste positieve testuitslagen kwamen afgelopen etmaal uit Amsterdam, namelijk 629. Daar heeft momenteel de virusvariant omikron, die besmettelijker lijkt, de overhand.

Het RIVM meldt maandag 12 nieuwe sterfgevallen. Dat betekent niet dat al deze mensen daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt soms even voor een overlijden door Covid-19 aan het RIVM is doorgegeven. Zondag registreerde het instituut 11 mensen die aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag met acht gedaald tot 533. Dat is het laagste aantal sinds 26 november, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 1997 coronapatiënten, veertien meer dan zondag. Het is nu wel de derde dag op rij dat er minder dan 2000 mensen zijn opgenomen. Op de verpleegafdelingen nam het aantal Covidpatiënten afgelopen etmaal toe met 22 tot 1464.

In de afgelopen 24 uur zijn er 28 nieuwe patiënten met corona opgenomen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen werden 126 nieuwe Covidpatiënten binnengebracht.

Verder in het coronanieuws

Handhavers stuiten vaker op weerstand in coronatijd

Handhavers stuiten vaker op weerstand van Zoetermeerders die zich niet aan de coronamaatregelen houden. Dat leidde al tot een aanhouding. Voor hun veiligheid zorgen ze er nu voor dat er altijd collega’s dicht in de buurt zijn.

Delftse winkeliers begrijpen niets van coronaregels

Een winkel in spijkerbroeken mag niet open, maar op de warenmarkt vliegen de jeans over de kraam. Detaillisten begrijpen er vanachter hun gesloten deuren geen snars van. ,,We gunnen iedereen zijn boterham, maar dit lijkt op discriminatie!”

