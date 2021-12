Twee personen overleden en 997 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van donderdag 30 december.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 997 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 1181. Ook zijn er twee overlijdens geregistreerd in de Haagse regio in verband met het coronavirus.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 473 besmette personen bij. In Delft kwamen er 88 besmettingen bij, in Zoetermeer 98 en in Westland 99.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 473

Rijswijk + 47

Wassenaar + 20

Voorschoten + 31

Leidschendam-Voorburg + 70

Delft + 88

Pijnacker-Nootdorp + 53

Zoetermeer + 98

Westland + 99

Midden-Delfland + 18

Landelijk

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 14.868 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Het gemiddelde stijgt daardoor voor de tweede dag op rij, na meer dan drie weken van onafgebroken daling.

De omikronvariant van het coronavirus is inmiddels dominant in Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht daarom dat het aantal besmettingen de komende tijd verder oploopt. Dat zou dan ook kunnen leiden tot meer ziekenhuisopnames.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht over 88.195 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld bijna 12.600 nieuwe gevallen per dag.

Amsterdam telde de afgelopen dagen de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad werd het virus bij 914 inwoners vastgesteld. Rotterdam registreerde 790 bevestigde besmettingen en Den Haag 473. Daarna volgen Tilburg (260) en Utrecht (238). In drie gemeenten testte niemand positief.

Het RIVM kreeg in de afgelopen 24 uur bericht dat 40 mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. De gemeenten Amsterdam, Utrecht, Deventer en Het Hogeland hadden elk twee sterfgevallen. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dagen zijn gestorven. Het kan soms gebeuren dat dit pas na een tijdje wordt doorgegeven.

In de afgelopen week zijn 275 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld bijna 40 per dag. Dat is vergelijkbaar met de afgelopen periode.

Verder in het coronanieuws

Politie valt coronafeest in studentenflat binnen

De politie is vannacht een studentenflat in de Asstraat in Laak binnengevallen waar een huisfeest gaande was. Alle bezoekers zijn weggestuurd en mogelijk beboet.

Als het nummer ‘Respect’ klinkt, denkt Arianne ook aan mondkapjes en vaccinaties

Door corona zonder publiek, maar de populaire Top 2000-kerkdienst in de Zoetermeerse Ichtuskerk gaat 2 januari door. Kerkelijk werker Arianne Lodder koos Aretha Franklins ‘Respect’ als thema. En dat gaat voor haar ook over mondkapjes en vaccinaties.

Museum blijft nog wel even dicht: dan maar zelf thuis knutselen aan portret van bekende Nederlander

Het nieuwe seizoen van het televisie-programma Sterren op het doek mag dan weer voorbij zijn, via het Delftse Museum Paul Tétar van Elven kunnen amateurschilders thuis zelf deelnemen aan een soortgelijke competitie. In het kader van de tentoonstelling rond de 19de-eeuwse kunstenares Thérèse Schwartze houdt het museum een portrettenwedstrijd.

