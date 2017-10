Twee rijstroken A13 dicht door ongeluk

Martens en Wiegman ontbreken op FIFA-gala in Londen

13:42 Lieke Martens en Sarina Wiegman, die beiden genomineerd zijn voor de FIFA Awards, ontbreken komende maandag op de uitreiking. Dat laat de KNVB weten. Een dag later treden de Oranje Leeuwinnen in Groningen aan tegen Noorwegen voor de WK-kwalificatie, waardoor ze het gala in Londen aan zich voorbij moeten laten gaan.