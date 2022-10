Twee rijstroken dicht op Utrechtsebaan vanwege aanrijding

Hoe een groene ondernemer uitgroeide tot de steunpi­laar van de vervuilen­de boeren

Marco van Veen (47) is een vat vol tegenstrijdigheden. Met zijn handel in zonnepanelen verdiende hij een fortuin aan de vergroening, maar tegelijkertijd verkeert de ondernemer in kringen waar het klimaatbeleid wordt afgeschilderd als een complot van de elite tegen de gewone man. Met een paar getrouwen hing hij het Westland vol met duizenden omgekeerde vlaggen. Wie is deze zelfverklaarde ‘wappie?’ Een portret.

