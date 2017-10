Twee rijstroken van de A4 richting Den Haag dicht na ongeval

Alphons vlogt: storm bedrukt de gezelligheid niet bij Bazaar De Lier

29 oktober Dit weekend is het feest in De Lier: de Bazaar vindt plaats. Er zou vanaf de Domkerk worden getokkeld, wat een spectaculaire bedoening zou zijn, maar dat ging niet door vanwege de wind. Dit bedrukt echter het plezier niet, ontdekte Alphons de Wit. Hij nam een kijkje bij het Rad van Fortuin in de PKN De Lier.