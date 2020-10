Twee scholen ontruimd vanwege groot gaslek in Transvaal: 400 kinderen ondergebracht bij Juliana Plaza

1000 euro zorgbonus voor iedereen: ‘Zorg is teamwork en je wilt geen onenigheid’

10:16 De 1000 euro zorgbonus lijkt er voor iedereen die in een verpleeghuis, ziekenhuis of thuiszorg werkt, te komen. De zorg is teamwork, zo klinkt het. Maar werkgevers willen ook jaloezie en scheve gezichten op de werkvloer voorkomen.