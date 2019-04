Twee ‘scholieren’ gewond bij steekpartij in Rijswijk, verdachte meldt zich bij politie

Celstraf geëist tegen Hagenaar (20) die ‘over zijn ex probeerde te rijden’

17:52 Tegen de 20-jarige Hagenaar Damian A. die in Nootdorp op zijn ex (18) en haar vader zou hebben proberen in te rijden, is woensdag voor de Haagse rechtbank een jaar celstraf geëist waarvan vier maanden voorwaardelijk. Hij had de ex ook jarenlang mishandeld, zegt Justitie.