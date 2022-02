Twee stadions die ongewenst ‘uit hun dak gaan’, dan heb je echt een slechte avond

Maar er was meer schade. Veel meer schade. Slachtoffers ook. Waarschuwingen werden in de wind geslagen. Terwijl we live op de webcam konden zien hoe sommige kustplaatsen van naam veranderden. Egmond in Zee. Hier was het ook raak. Net toen ik de paniek in huize Bral een beetje onder controle had ging op alle telefoons een NL Alert af, met veel toeters en bellen. De mededeling: ‘Blijf binnen, het noodnummer is overbelast’.