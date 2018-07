Twee taxi's hard op elkaar gebotst op Laan van Leidschenveen

Naar Mozambique met een missie: 'Heb liefde voor God en voor elkaar'

14 juli Ze geven in Nederland alles op om in Afrika een nieuw bestaan op te bouwen. In januari vertrekken Leoni (34) en Daniël (35) Wierstra met hun kinderen Rens (2) en Seth (0) voor tenminste acht jaar naar Lichinga in Mozambique. ,,We willen mensen de liefde voor God en voor elkaar bijbrengen.''