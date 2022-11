Twee tieners in buik en bovenarm geraakt bij steekpartij in Den Haag, verdachte (16) opgepakt

Twee jongens kwamen bij de tramhalte rond 01.00 uur een bekende tegen. ‘De drie raakten in gesprek wat uitmondden in een woordenwisseling en een worsteling’, meldt de politie maandag. ‘Het oudste slachtoffer werd hierbij gestoken in zijn bovenarm en het jongste slachtoffer van 16 jaar in zijn buik.’



De verdachte is daarna gevlucht, maar kon niet veel later in zijn woning worden aangehouden.



Na controle door ambulancepersoneel zijn de twee jonge slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht.