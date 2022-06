Twee tieners opgepakt in Den Haag voor twee ‘ernstige’ woningovervallen

Het Zeehelden­fes­ti­val bestaat veertig jaar, Peter (79) was er vanaf het begin bij: ‘Toen op platte kar’

Het Zeeheldenfestival op het Prins Hendrikplein viert vanaf woensdag tot en met zondag haar veertigste editie. In 1981 ontstond het initiatief dat inmiddels is uitgegroeid tot een begrip in Den Haag. Vrijwilliger Peter van Loon was er elk jaar bij. Op de gemiste corona-edities na, natuurlijk.

29 juni