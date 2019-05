Twee verdachten aangehouden na ‘dreigende situatie’ in bioscoopzaal in Den Haag

UPDATE Weer verkeers­cha­os rondom Den Haag, A13 ter hoogte van Ypenburg dicht na ongeval

17:29 Voor de derde dag op een rij is het verkeer rondom Den Haag totaal ontregeld door een groot ongeval. In het begin van de avondspits is de A13 ter hoogte van Ypenburg dicht na een ongeval waarbij een persoon zwaargewond is geraakt. Dit meldt de ANWB.