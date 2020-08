Twee verdachten aangehouden na poging motordiefstal in Rijswijk

Update/video Schade door zomerstorm Francis, nog zware windstoten in kustgebie­den

26 augustus De zomerstorm die sinds gisteravond door Nederland raast, is over het hoogtepunt heen. Vooral in de kustprovincies is het flink onstuimig geweest met windkracht 9. Daar is ook de meeste schade. Hoewel de wind in kracht afneemt, zijn er vanmiddag nog zware windstoten te verwachten in het Waddengebied, het westen en het noordwesten van het land. Voor die gebieden geldt nog code geel.