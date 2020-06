Twee verdachten aangehouden voor schietincident Zonneoord waarbij Hagenaar (26) gewond raakte

Het 26-jarige slachtoffer was die zondag zijn auto aan het parkeren op het Zonneoord toen een man van een motor stapte en hem onder vuur nam. Er is waarschijnlijk zes keer op hem geschoten. De Hagenaar kon ontkomen, maar raakte wel gewond. Politieagenten troffen hem even later met verwondingen aan in de bosjes. Hij moest naar het ziekenhuis worden gebracht en is inmiddels buiten levensgevaar.