Twee verdachten aangehouden voor steekpartij centrum Den Haag

Hagenaar vindt Haagse Buis veel betere naam dan Victory Boogie Woogietun­nel

13:33 De officiële domeinnaam van de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg en de Binckhorstlaan is de Victory Boogie Woogietunnel. Ongepast, vindt Marko Brok uit Den Haag. Hij is daarom een petitie begonnen om de naam te veranderen in de ‘Haagse Buis’.